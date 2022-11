In viaggio da Ornavasso.... al centro delle terra

Dalla punta di Migiandone... al centro della Terra. Sarà una serata scientificamente interessante quella di venerdì 24 novembre con inizio ore 20:30, al cinema teatro di Ornavasso. Gli esperti parleranno del progetto Dive, acronimo di Drilling the Ivrea-Verbano Zone. Ovvero il viaggio verso il centro della Terra intrapreso da un gruppo di ricercatori che sono al lavoro a Migiandone, la frazione a nord del comune walser.

La serata vedrà l’intervento di Alberto Zanetti, direttore dell’Istituto Geroscienze del Cnr, e il professor Othmar Müntererer, dell’Università di Losanna. Parleranno questo progetto che in questa fase ha base in Ossola e che è stato promosso da una quarantina di studiosi di tutto il mondo. Lo scopo è di definire l’architettura degli strati profondi della croste terrestre.

‘’Un vero laboratorio naturale unico al mondo dove poter studiare e far evolvere la comprensione dei processi geologici nella crosta inferiore continentale e nella zona di transizione tra la crosta e il mantello, sfruttando la combinazione di indagini geologiche e perforazioni scientifiche. I dati e gli studi ricavati da questo progetto andrebbero ad implementare i dati e gli studi effettuati in ambito oceanico’’ si legge sulla pagina del sito Dive2ivrea.org.

A Migiandone sono in corso carotaggi in profondità, con parti di roccia che vengono prelevate e catalogate. Le squadre al lavoro sono composte da esperti internazionali che esaminano la composizione mineralogica, le proprietà magnetiche e i residui di radioattività delle rocce. Gli scavi, in primavera,. Si sposteranno a Megolo Mezzo, nel comune di Pieve Vergonte, dove arriveranno al punto in cui la solida crosta terrestre sfiora il mantello.