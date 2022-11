Cirio attacca il reddito di cittadinanza: "Non si può dare 800 euro a chi rifiuta di lavorare e 530 a un anziano"

" Un paese che dà 800 euro a un giovane che potrebbe andare a lavorare e ha rifiutato un lavoro ma ne dà 530 a un anziano che ha lavorato una vita non è un paese attento ai bisogni reali delle persone ". E' con questa frase che Alberto Cirio , presidente della Regione Piemonte, commenta la prima manovra del Governo Meloni. Una manovra che prevede il taglio al reddito di cittadinanza e un rialzo delle pensioni, seppur non ancora in linea con quanto annunciato.

"E' comunque una manovra che dà un chiaro segnale di tendenza: non è ancora la manovra che il Governo ha in mente perché si è insediato da poche settimane. Ma i segnali sono importanti, in quanto tiene in considerazione i consumi reali delle persone" ha spiegato Cirio. "La gente vive di quello che consuma quotidianamente e contenere l'inflazione sui beni di prima necessità è un segnale che non si vive nell'altro mondo o nel palazzo del ministero romano, ma tra la gente" ha ribadito il Governatore.