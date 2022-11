Un successo la cena annuale degli ex Alberghiero Rosmini e Baita dei Congressi

Un successo di partecipazione la cena annuale degli ex allievi dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola e della Baita dei Congressi di Macugnaga, ritrovatisi a tavola lunedì 21 novembre 2022 al Ristorante didattico della scuola domese.

Dopo l’assemblea dell’Associazione in cui è stato approvato il bilancio, tanti ex di varie annate si sono ritrovati per la tradizionale cena preparata e servita dagli attuali studenti e docenti. La serata è stata arricchita dalla presentazione del Career Report semestrale che fotografa la situazione occupazionale dei diplomati dell’Alberghiero Rosmini, frutto di un lavoro di interviste ad opera del Centro di Ricerca per l’Ospitalità “Alberghiero +” della scuola e dell’Associazione Ex Allievi presieduta da Danilo Bortolin, chef del Grand Hotel Majestic di Verbania.

Importanti i premi conferiti dal sodalizio. Il vigezzino Ilario Bonzani, attuale food & beverage manager all’Hotel Four Seasons di Milano, dopo una vasta e brillante carriera che l’ha portato al servizio in rinomate strutture di calibro internazionale come l’Hassler di Roma, il Principe di Savoia di Milano e molte altre anche all’estero, è stato insignito del Premio alla professionalità, il più alto riconoscimento che l’Associazione conferisce periodicamente agli ex allievi di spicco.

I giovani Norman Berini (patron de “La Locanda – Le vie del borgo”, Toceno) e Paolo Alberti Violetti (“Hotel Belvedere”, Mozzio) hanno ricevuto il Premio Imprenditoria per l’intraprendenza e l’impegno dimostrato con le loro attività aziendali in terra ossolana. Premiati anche il miglior esame di maturità 2022 a Christian Dellamora, con un premio in denaro, e le migliori giovani esperienze estive degli allievi in corso di studi: Francesca Colombini (che ha lavorato all’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole, GR), Eleonora Cento (Camp Zero Resort, Champoluc), Edoardo Napoli (Atelier Restaurant, Domodossola), Natalia Campanini (Hotel Regina Adelaide, Garda), Nadia Caffoni (Terminus, Domodossola). Un riconoscimento anche al docente ed ex allievo Damiano Oberoffer, per il suo impegno a favore dell’Associazione e dell’Istituto.

Per il Career Report, maggiori informazioni, adesioni all’Associazione o rinnovo quote associative: www.alberghierorosmini.it/exallievi