Cst Novara Vco, tutti i bandi aperti per il mese di giugno

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di giugno 2025 in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando For Funding (Fondazione Comunitaria del Vco): l’obiettivo è individuare iniziative di valore e che meglio si prestino allo sviluppo di campagne di raccolta fondi diffusa tramite piattaforma digitale. Scadenze Il bando For Funding è aperto e non ha scadenza, sarà attivo fino ad esaurimento budget.

Bando Arte e cultura biennale (Fondazione Comunitaria del Vco), per sostenere iniziative di carattere artistico-culturale da realizzarsi nel territorio della provincia del Vco nel corso degli anni 2026 e 2027. La scadenza, fissata in un’unica data, è il 26 febbraio 2026 alle 17.00.

Bando Starter. Cultura e creatività per la sfida ambientale (Fondazione Compagnia di San Paolo), per sostenere produzioni e narrazioni culturali e artistiche sui temi ambientali che sensibilizzino sulle conseguenze della crisi climatica, attrarre realtà culturali, artisti e creativi nazionali e internazionali nei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, attivare collaborazioni inedite tra enti culturali e esperti sulle tematiche dei cambiamenti climatici; sviluppare percorsi di ingaggio e confronto tra generazioni diverse sui temi della crisi climatica, sperimentare la metodologia del design sistemico riconosciuta e replicabile per la produzione culturale e creativa in risposta alle grandi sfide del presente. La scadenza è il 15 luglio.

Bando Switch. Digital transformation nella cultura (Fondazione Compagnia di San Paolo): gli obiettivo sono promuovere la trasformazione digitale negli enti culturali attraverso la definizione di una strategia di innovazione pluriennale integrata alla pianificazione strategica dell’ente, favorire lo sviluppo della cultura e delle competenze dell’innovazione negli enti culturali, contribuire all’ibridazione tra il mondo tecnologico e quello dei beni culturali per giungere ad un paradigma condiviso per un’efficace gestione tecnologica e interpretazione digitale del patrimonio culturale. La scadenza è fissata per il 26 giugno.

Bando Piemonte per i giovani (regione Piemonte): si rivolge a comuni, singoli o associati nelle forme previste dalla legge, capofila delle reti locali composte da soggetti pubblici e del terzo settore impegnati nelle politiche a favore dei giovani, per realizzare programmi di inclusione sociale dei giovani di età compresa tra 15 e 34 anni. Scadenza il 18 settembre.