La squadra di Mocellini vince allo stadio Curotti, in rimonta con i gol di Luca Locatelli su rigore e Piraglia, ma la tragica notizia della morte di Francesco Gnuva non lascia spazio a nessuna gioia per la vittoria contro la Virtus Mulino Cerano.

La società Pro Vigezzo si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.