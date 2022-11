Giovedì a Malesco il funerale di Francesco Gnuva

Si svolgerà giovedì primo dicembre alle 14.30 a Malesco il funerale di Francesco Gnuva, il 20enne morto domenica mattina nella sua casa. La notizia ha gettato nello sconforto un'intera valle. Francesco era molto conosciuto per i suoi trascorsi nello Sci club Valle Vigezzo dove aveva ottimi dei buoni risultati nello sci di fondo. Il decesso dovrebbe essere avvenuto per cause naturali. Oggi al Castelli di Verbania l'esame autoptico, ma i sanitari intervenuti domenica mattina e il medico legale avevano da subito ipotizzato il decesso per cause naturali.

Francesco, che avrebbe voluto tentare la carriera nei Carabinieri Forestali, lascia mamma Barbara e papà Loris, i fratelli Marco e Carlo, la sorella Patrizia con le famiglie e le nonne Mariuccia e Vittorina. Il feretro giungerà alla casa funeraria Barbieri nel tardo pomeriggio di martedì. Mercoledì sarà possibile rendere omaggio dalle 8 alle 19. Mercoledì sera alle 20.30 nella chiesa di Malesco sarà recitato il rosario, e sempre nella stessa chiesa giovedì alle 14.30 l'intera comunità si stringerà attorno alla famiglia del giovane per un ultimo saluto.