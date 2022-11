Autoscala dei Vigili del fuoco, il Comando provinciale chiederà una nuova piattaforma aerea

Apprendiamo con interesse l’interessamento del sindaco Pizzi e dei rappresentanti politici del territorio per la problematica legata alla mancanza dell’autoscala presso la sede del distaccamento di Domodossola.

Gia nel mese di settembre, durante un incontro con il ministro al turismo Massimo Garavaglia, il senatore Enrico Montani, l’on. Alberto Gusmeroli e Magda Verazzi per la provincia, la scrivente segreteria provinciale aveva portato all’attenzione la situazione con la richiesta di un interessamento presso gli organi competenti.

Come sindacato non possiamo ignorare una carenza cosi’ importante considerata la distanza dalla sede centrale (Verbania) con tempi di intervento elevati, basti pensare che raggiungere Domodossola città comporta una tempistica di circa 40 minuti e come già successo un intervento nelle valli richiede anche piu’ di un ora tutto questo a discapito del personale (sicurezza degli operatori) ma soprattutto per un servizio di soccorso alla popolazione con standard non appropriato.

Fino a poco tempo fa il problema veniva mitigato con l'utilizzo di una piattaforma aerea in dotazione al comando, purtroppo la stessa attualmente risulta inutilizzabile per un guasto che considerata l’età elevata del mezzo non è conveniente riparare.

E’ intenzione del Comando provinciale inoltrare richiesta di una nuova piattaforma aerea nuova piu' performante per potere avere, in caso di mancanza dell’autoscala, di un mezzo alternativo (non sostitutivo) idoneo al soccorso.

La speranza e’ che tale richiesta sia supportata da tutti i rappresentanti del territorio.