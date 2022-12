Domojazz, il concerto del Roberto Mattei Hurricane Septet chiude l'edizione autunnale

Terzo ed ultimo appuntamento con la terza edizione d'autunno di Domojazz. Sabato 3 Dicembre alla Cappella Mellerio di Piazza Rovereto alle ore 21.15 concerto a ingresso libero del Roberto Mattei Hurricane Septet.

Il gruppo musicale composto da Marco Mariani (tromba/flicorno), Gianluca Zanello (sax alto), Tullio Ricci (sax tenore), Federico Cumar (trombone), Lorenzo Blardone (pianoforte), Roberto Mattei (contrabbasso) e Massimiliano Salina (batteria) proporrà il loro disco “Let’s Go Ahead”.

Roberto Mattei, musicista a tutto tondo con pluriennale e consolidata carriera jazzistica oltre che classica, presenta con il suo “Hurricane Septet” il progetto discografico “Let’s Go Ahead” nel quale racchiude tutta la sua storia musicale. I brani proposti, infatti, portano tutti la sua firma la quale è posta anche sotto gli arrangiamenti per settetto.

Le composizioni prodotte dal contrabbassista sono state concepite nell’ultimo ventennio e quindi vanno a toccare diverse forme e stili compositivi senza mai però essere completamente aderenti ai canoni tradizionali del passato, bensì con lo sguardo sempre volto verso concezioni più contemporanee. Questo lavoro ha preso successivamente forma attraverso gli arrangiamenti per settetto dopo un lungo studio fatto sulle composizioni e gli arrangiamenti del celeberrimo musicista contrabbassista inglese Dave Holland al quale Roberto Mattei si è ispirato oltre ad aver lui dedicato anni fa un omaggio musicale sempre per settetto presentato ed apprezzato nelle rassegne “Domojazz”, “Quarna un Paese per la Musica” e “Varese 67 Jazz Club Summer Festival”.

“Let’s Go Ahead” è già stato suonato in varie occasioni come al Garage Moulinski e al Bachelite CLab di Milano, al 67 Jazz Club di Barasso (VA), al festival Oxilia di Domodossola ed in fine a Quarna Musica riscuotendo sempre ampia partecipazione e gradimento da parte del pubblico.