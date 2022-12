Prima sconfitta stagionale per la Cestistica

Si ferma dunque a sei la striscia di vittorie consecutive dei granata. Sul parquet di Casale i ragazzi di coach Marchi hanno pagato una serata non brillantissima nelle percentuali di tiro: solo Frank e Carusi, rispettivamente 24 e 22 punti, hanno giocato all’altezza delle loro possibilità. Il break la squadra di casa lo ha costruito subito: un più 10 nel primo quarto che gli ossolani non sono riusciti a ricucire. Nell’altro anticipo del venerdì vittoria per la Vox Gravellona che ha superato 72-58 la Magic Oleggio salendo così a quota 6 in classifica. Domani la Paracchini Expo Foma Omegna in caso di successo a Galliate contro Trecate sarebbe dunque prima da sola.