Juventus Domo e Piedimulera a caccia di punti contro squadre biellesi

Domenica entrambe fuori casa, domani entrambe in casa. L’insensato calendario di Promozione - ma non solo di promozione - fa giocare in casa sia Juventus Domo che Piedimulera, penalizzando le società e i tifosi. Ma così va il calcio dilettantistico…

La Juventus Domo, che sta viaggiando bene dopo un avvio tribolato, affronta il Ceversama, squadra che veleggia a metà classifica. Nino sta rimettendo insieme il gruppo che tra rinnovamento e incidenti di percorso rischiava di sbandare del tutto. I risultati utili di fila sono la conferma che l’allenatore è sulla strada giusta. E pertanto l’obbligo è vincere domani in casa con i biellesi che hanno 17 punti, quattro in più dei granata.

Domenica assolutamente da capitalizzare anche per il Piedimulera. I gialloblù hanno infilato una lunga serie di sconfitte e l’arrivo in Ossola del Vigliano – ultimo della classe – deve essere l’occasione per invertire la marcia. Tecnico e dirigenti sapevano che l’avvio sarebbe stato difficile. La squadra è stata ringiovanita e creare gruppo e affiatamento non è facile. Il Piedimulera ha 8 punti, ma deve soprattutto restare attaccato alle squadre sopra la zona play out. Il Vigliano (2 punti) arriva a Piedimulera con solo 2 pareggi maturati e ben 10 sconfitte.