Festa natalizia in piazza a Villadossola l'11 dicembre

La Pro Loco di Villadossola, in collaborazione con l'associazione Ossola Amica dell'Ugi , organizza per l'11 dicembre il Natale in piazza con un pranzo a base di polenta. Il ricavato della festa andrà ai Volontari del soccorso di Villadossola per il contributo al servizio di trasporto dei malati oncologici da Domodossola a Verbania per cure di radioterapia.

A partire dalle 9.30 sarà possibile prenotare la polenta. Dalle 10.30 camminata dei Babbo Natale di 4 chilometri iscrizione a 3 euro con pettorale ricordo. Dalle 12 distribuzione polenta con salamini e gorgonzola con possibilità di pranzare sotto un tendone allestito per l'occasione. Dalle 14.30 spettacolo con 'Il settimo circo' e elfi sui trampoli, giochi, cioccolata e vin brulè. Dalle 16 arrivo di Babbo Natale seguirà la distribuzione dei regali.

Sempre in città l'8 dicembre e il 9 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 viene allestita in oratorio una mostra organizzata dal Gruppo lavori il cui ricavato andrà per le attività dell'oratorio mentre il 18 dicembre invece nel pomeriggio la parrocchia in collaborazione con le scuole di Villadossola organizzano all'oratorio Domenica Savio una mostra di lavoretti dei bambini.