Sesto risultato utile di fila, la Juventus Domo esce dalla zona calda

‘’Stiamo andando bene, inoltre sto recuperando Vanini e sta tornando a correre anche Ciana’’.

Michael Nino vede positivo dopo il successo contro il Ceversama (gol di Orsi), vittoria che ha portato la Juventus Domo fuori dalla zona calda. Sei risultati utili di fila e 16 punti in classifica, a pari ci Sparta Novara e Valduggia.

‘’Anche col Ceversama abbiamo giocato – dice Nino - . Non abbiamo mai rischiato se non su due colpi di testa, situazioni su cui dobbiamo stare pi attenti. Ma l’importante è non prendere gol’’.

Il prossimo turno la Juventus Domo giocherà in anticipo sabato sera alle 18,30 sul terreno del Valduggia.