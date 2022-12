Atmosfere natalizie a Re con l'accensione dell'albero FOTO

Si respira già aria di Natale a Re dove ieri sera era in programma l’accensione dell’albero in piazza. In tanti si sono ritrovati alle 20.30 davanti al Santuario per il momento di festa organizzato dalla Pro loco, accompagnato dalle musiche degli zampognari. Una festa soprattutto per i bambini che hanno consegnato, nella casetta dell’Elfo, le letterine per Babbo Natale. Durante la serata, poi, gli alunni delle scuole, insieme alle loro insegnanti, hanno augurato a tutti buone feste, intonando un canto natalizio.