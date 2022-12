Santa Maria Maggiore gremita per l'accensione dell'albero di Natale FOTO

Temperature un po’ rigide ma a scaldare l’atmosfera a Santa Maria Maggiore ci ha pensato il coinvolgente programma dell’anteprima dei Mercatini di Natale. In tanti, alle 18, si sono dati appuntamento in piazza Risorgimento per l’accensione del grande Albero di Natale e per assistere allo show “Note di Strada”, inscenato dai talentuosi artisti della Compagnia Teatrale “Accademia Creativa”, di Bastia Umbra: uno spettacolo inedito e coinvolgente, con eleganti farfalle luminose a volteggiare sulle note di esibizioni live di pianoforte e violino, un concerto-spettacolo con coreografie luminose e ventagli di fuoco che ha lasciato tutti senza fiato.

Anche quest’anno sono stati i bambini delle scuole di Santa Maria Maggiore, con passione e la loro creatività, ad aver curato gli originali addobbi dell’albero di Natale, che rimarrà decorato e illuminato fino all’Epifania. E’ quindi tutto pronto per l’avvio ufficiale della 23esima edizione dei Mercatini, che potranno essere visitati a partire da domani mattina.

Da venerdì 9 a domenica 11 (dalle 9.30 alle 18.30) saranno migliaia i visitatori attesi (una sessantina i gruppi organizzati già registrati che raggiungeranno la Valle Vigezzo in bus e in treno da tutta Italia). Tanti gli eventi collaterali e i punti di ristoro, con il percorso del Mercatino presenterà anche una direzione consigliata, grazie ad una cartellonistica potenziata, per non perdere nemmeno una bancarella. Per il programma completo: https://mercatininatale.santamariamaggiore.info/