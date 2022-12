Tanti gli eventi in programma al Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore

L'attesa sta per terminare. Da venerdì 9 a domenica 11, dalle ore 9.30 alle 18.30, visite aperte al percorso espositivo del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore: migliaia i visitatori attesi, una sessantina i gruppi organizzati già registrati che raggiungeranno la Valle Vigezzo in bus e in treno da tutta Italia.

Proprio la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha potenziato il suo orario, con due treni speciali aggiuntivi in partenza da Domodossola. Sono fra i più grandi d'Europa, ma a stupire non è solo il numero degli espositori, quest'anno quasi 200: la loro maestria e la qualità delle proposte artigianali che si trovano lungo il percorso sono i motivi che spingono migliaia di visitatori a scegliere il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore.

Numerosi anche gli eventi collaterali e i punti di ristoro (quest'anno non vi saranno aree coperte e riscaldate, ma solo aree ristoro con street food caldo e freddo). Il percorso del Mercatino presenterà anche una direzione consigliata, grazie ad una cartellonistica potenziata, per non perdere nemmeno una bancarella. Santa Maria Maggiore sarà ancora una volta in grado di meravigliare i visitatori per il fascino delle sue architetture e per l'eleganza degli allestimenti, delle decorazioni natalizie e del videomapping nel centro storico, pur condizionate dall'impennata dei costi energetici che ha portato l'amministrazione comunale alla difficile scelta di ridurre le tradizionali luminarie.

Novità di questa edizione, in Via Cavalli, una postazione per immortalare con selfie e fotografie la visita al mercatino, un originale sfondo grafico realizzato da Eleonora Perretta e dedicato al Natale a Santa Maria Maggiore. Ancora, le cartoline di Natale, realizzate dalla stessa artista, con gli scorci più belli del borgo: disponibili presso la Casa del Profumo, possono trasformarsi in originali biglietti d'auguri per accompagnare i regali acquistati al mercatino. Soggetti da collezionare: dopo i primi tre realizzati tra 2020 e 2021 – raffiguranti Piazza Gennari, Piazza Risorgimento e il campanile della Chiesa Patronale – il biglietto di quest'anno è un omaggio ai primi 100 anni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

E ancora gli intrattenimenti musicali, con bandelle, gruppi jazz, cornamuse, gli amatissimi Corni delle Alpi, oltre alla Casa di Babbo Natale, con gli artisti di Wanda Circus, e le favole musicate per i più piccoli (su prenotazione via mail a mercatini@santamariamaggiore.info entro le 12 del giorno precedente) al Vecchio Municipio. Imperdibili le mostre e gli allestimenti visitabili gratuitamente: “Bestialità” presso il Centro Culturale Vecchio Municipio, “Gioielli natalizi” nel giardino della ex Villa Gennari, entrambi in Piazza Risorgimento e il “Calendario dell'Avvento” nell'antico lavatoio di Via Roma. Online su mercatininatale.santamariamaggiore.info il programma completo delle singole giornate, insieme alla mappa e a tutte le informazioni utili.

La visita alla 23esima edizione del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore è anche occasione perfetta per toccare con mano le testimonianze di cultura alpina ospitate nei due musei (la pinacoteca della Scuola di Belle Arti è chiusa per importanti lavori di ampliamento) del borgo: porte aperte dunque nel celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e nella Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore. Entrambe le strutture amplieranno il proprio orario d'apertura, ma per i gruppi organizzati è obbligatoria la registrazione prima della visita – anche se non sono disponibili visite guidate – inviando una mail a mercatini@santamariamaggiore.info. Presso la Casa del Profumo sarà possibile acquistare in esclusiva le fragranze di Santa Maria Maggiore e i gadget targati Aqua Mirabilis: le novità 2022, bombe da bagno e saponette , i diffusori per ambiente nella profumazione classica e in quella natalizia con note di arancio e cannella, la fragranza unisex, l’acqua profumata spray per le mani, il sacchetto profuma biancheria, oltre a utili oggetti di uso quotidiano targati Casa del Profumo, realizzati nell’ottica della sostenibilità, scelti con cura e decorati con grafiche originali ed accattivanti.

Sono attesi migliaia di visitatori, anche per questo è consigliabile raggiungere Santa Maria Maggiore in auto, ma prediligendo il car sharing, oppure in treno. È possibile infatti acquistare i biglietti speciali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola o Locarno (posti ormai molto limitati, dettagli su www.vigezzinacentovalli.com): un viaggio incantevole, lento e panoramico, per ammirare i paesaggi invernali ed evitare disagi legati a traffico e parcheggi.

Inserito in cataloghi e nominato da media nazionali ed internazionali tra i mercatini più belli d'Italia, il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore rinnova la magia di un evento in cui atmosfera natalizia e occasioni di shopping artigianale si uniscono con armonia da oltre vent'anni.

