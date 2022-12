Tiro a segno, un successo il Trofeo d’Autunno domese

Per una piccola sezione di Tiro a segno come quella di Domodossola gli ultimi due fine settimana sono stati molto intensi con l’organizzazione e la gestione del Trofeo d’Autunno, gara riservata agli appassionati di tiro a segno italiani e ad invito per le sezioni della vicina Svizzera e dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, le adesioni sono state numerose e con risultati di qualità.

Ben 13 le sezioni partecipanti provenienti dal Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Svizzera, con la presenza di circa un centinaio tra partecipanti, allenatori, tecnici e accompagnatori, tutti rimasti favorevolmente colpiti dall’ospitalità ricevuta sia in sede che presso alcuni locali tipici della zona e richiedendo la possibilità di tornare per i prossimi eventi.

Le classifiche individuali vedono i seguenti risultati per la specialità della carabina a 10 metri – C.10:

Categoria Allievi : 1° Greta Chiovino (Vercelli) – 2° Alessandro Beltrami (Domodossola) – 3° Simone Giannino (Biella) – 5° Michele Genini (Domodossola) – 6° Edoardo Donati (Domodossola)

Categoria Ragazzi : 1° Benedetta Varesano (Biella)

Categoria Donne : 1° Francesca Tantari (Bergamo) – 2° Giada Miretti (Domodossola) - 3° Lucia Pirazzi (Domodossola)

Categoria Uomini : 1° Stefano Gallotti (Milano) – 2° Orlando Macrì (Galliate) – 3° Luigino Donato (Biella) – 4° Simone Grossetti (Domodossola).

Le classifiche individuali di pistola a 10 metri – P.10, vedono invece i seguenti risultati:

Categoria Allievi : 1° Giulia Chiovino (Vercelli) – 2° Tommaso Ghisio (Vercelli)

Categoria Ragazzi : 1° Dalila Ianni (Domodossola) – 2° Carlo Perazzo (Vercelli) – 3° Luca Cotugno (Vercelli)

Categoria Donne : 1° Paola Maucci (Galliate) – 2° Aurora Maria Contoz (Aosta) – 3° Monica Urbani (Varese) – 8° Arianna Messina (Domodossola) – 9° Cristina Fracassi (Domodossola) – 10° Eva Maiorano (Domodossola)

Categoria Uomini : 1° Filippo Damonte (Novi Ligure) – 2° Patrick Valentini (Ginevra – Svizzera) – 3° Davide Ranco (Vercelli) – 12° Paolo Tomola (Domodossola) - 14° Ettore Superina (Domodossola) – 15° Paolo Beltrami (Domodossola) – 16° Gianluigi Bossi (Domodossola) – 18° Alfonso Messina (Domodossola)

Categoria Disabili : 1° Jimi Gatti R. Mendoza (Milano)

Il Trofeo d’Autunno – edizione 2022, offerto dalla Ditta Iselle Graniti di Paolo Tomola, è stato assegnato alla sezione T.S.N. di Biella, seguita dalle sezioni di Galliate e di Milano.

La sezione domese ringrazia per la generosità e la collaborazione avuta da parte degli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e alla formazione del montepremi: Iselle Graniti, Salumificio Ossolano di Crevoladossola, La Vecchia Locanda di Domodossola, DT Car di Crevoladossola e la ditta Bignami di Ora.