Parte coi "botti" la stagione sciistica della Piana di Vigezzo FOTO

Partenza col botto, anzi coi "botti" per la stagione dello sci della Piana di Vigezzo. Grazie all'innevamento programmato e ai fiocchi caduti dal cielo la stazione sciistica vigezzina ha aperto i battenti già mercoledì 7 dicembre, prima ski area del Vco ad inaugurare la stagione. E sono stati cinque giorni con ottime presenze ai 1700 metri della conca alpina dove sono aperti diverse piste: si scia sul campetto scuola servito da un tapis roulant e da uno skilift e lungo le piste "Canalone", "Boschetto" e "Baita Rosa" servite dalla seggivia Cima Due.

Ma la Piana di Vigezzo non è solo sci: diversi gli appassionati delle escursioni con le ciaspole che si sono cimentati in questi giorni in appaganti passeggiate, come pure coloro che, più semplicemente, hanno deciso di godersi qualche ora di relax in montagna, al sole. La Piana di Vigezzo quest'anno si rivela ancora più accogliente grazie agli importanti lavori di riqualificazione del ristorante, che si presenta completamente rivisitato, con ampie finestre panoramiche.

La giornata di sabato, poi, è stata piacevolmente lunga alla Piana: dopo una bella sciata al sole, tutti a godersi i fuochi d'artificio dello spettacolo pironatalizio organizzato, all'imbrunire che ha visto salire in quota, alla Piana, moltissime persone.