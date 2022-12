Movida, Comitato Borgo della Cultura: “Ci auguriamo un confronto diretto con polizia locale, tavolo di lavoro e istituzioni”

Il Comitato del Borgo della Cultura risponde al Corpo di Polizia Locale di Domodossola con una lettera, nella quale auspica “una continua e fattiva collaborazione” per “realizzare una movida sostenibile nel centro di Domodossola”.

“Gent.mi,

innanzitutto Vi ringraziamo per l'attenzione posta ai temi evidenziati dal Comitato e di condividere l'obiettivo comune, ovvero realizzare una 'Movida sostenibile' nel Borgo della Cultura.

Come noto il nostro obiettivo è tenere sempre aperto un percorso volto non solo ad una movida sostenibile, ugualmente favorevoli, sosteniamo la missione di rendere vivo e prosperoso il Borgo, grande motore di questa città, nonché biglietto da visita che si presenta ai tanti turisti oltre che preziosissima risorsa essenziale per la nostra economia domestica, pertanto, occorre la partecipazione di tutti, accogliendo di buon grado il vostro invito ad una sicurezza partecipata dove ognuno è chiamato a fare la propria parte, in primis, noi cittadini.

A tal proposito, i cittadini residenti hanno più volte segnalato situazioni di criticità in merito, evidenziando, la continuità di svariati episodi, attraverso diverse raccolta firme (aprile 2018, maggio 2020 altre 120 firme consegnate nel 2021) oltrechè svariate segnalazioni e denunce per fatti puntuali (necessariamente interpellando le forze dell'ordine nelle ore serali/notturne che sempre prontamente sono intervenute).

Nella Vostra Nota si evidenziano gli strumenti sanzionatori relativamente ai comportamenti da noi segnalati, ma come più volte evidenziato la questione oltre che sanzionatoria è anche, a nostro avviso, di contesto generale. A tal proposito il Comitato ha sempre cercato un confronto costruttivo con il Sindaco, allo scopo di costruire un sistema preventivo e partecipato, che aiuti tutti a riflettere, sensibilizzare e cristallizzare il senso civico di appartenenza alla città ed al Centro Storico, che è un bene comune.

E’ proprio in un’ottica di sicurezza partecipata che abbiamo chiesto di essere coinvolti ed ascoltati per approfondire e fare proposte con spirito collaborativo, ma soprattutto, creare insieme un miglioramento continuo e costante per tutti (dei residenti, dei cittadini, degli esercenti, dei giovani e dei turisti che vivono e godono la nostra Città).

Giustappunto si precisa, che il nostro mero scopo civico fondamentale in merito è e sempre sarà, il costante e continuo confronto tra le parti, al fine di collaborare, osservare e sensibilizzare, erga omnes, la consapevolezza che, se tutti si atterrano al rispetto di regole comuni chiare e condivise, si continuerà in un percorso atto ed abbellire, conservare e conseguentemente rendere vivo e prosperoso il nostro Borgo.

In conclusione, visti i precisi contenuti della Vostra Nota, fin d’ora, ci auguriamo di essere convolti, in un confronto diretto con il Corpo di Polizia Locale, con il costituendo Tavolo di Lavoro e con tutte le istituzioni che operano in questo contesto, al fine di apportare insieme riflessioni approfondimenti, idee, miglioramenti su di un tema che sta a Cuore alla comunità tutta.

Con l'auspicio di una continua e fattiva collaborazione porgiamo distinti saluti”.

Comitato del Borgo della Cultura