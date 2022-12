Giovanna Selva conquista l'argento a squadre agli Europei under 23 di cross

Un'altra medaglia pesante nel suo palmares, già ricco nonostante la giovane età. Giovanna Selva è stata decisiva con il suo sedicesimo posto nella gara vinta dall'azzurra Nadia Battocletti per la conquista della nazionale azzurra dell'argento nella prova a squadre negli europei under 23 di cross che si sono tenuti al Parco della Mandria di Venaria. Per lei un altro risultato di prestigio dunque dopo l'oro dello scorso anno.

Ma le buone notizie per il Vco che corre non si fermano qui: nella gara a staffetta per province i nostri atleti hanno ottenuto una clamorosa vittoria. Merito di Christian Piana (Gravellona), Nanthaporn Chanthuek Savoldelli (Genzianella), Lorenzo Cappini (Atletica Vigezzo) e Alessia Pozzi (Genzianella).Addirittura al termine della prima frazione ambedue le formazioni della Provincia Azzurra cambiavano al primo e al secondo posto, con Leonardo Zanoli (Caddese) davanti al citato Piana. L'altro team del VCO, oltre a Zanoli era composto da Teresa Bianchetti (Genzianella), Nicolò Temi (Gravellona) e Corinna Vanni (Vigezzo).