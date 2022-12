Villadossola, a gennaio il rinnovo del consiglio del Cai

Il Cai di Villadossola cammina verso il rinnovo delle cariche istituzionali. Il voto per il nuovo direttivo si terrà il 21 e 22 gennaio 2023 e la nomina del nuovo consiglio è prevista per il 6 febbraio. Le candidature vanno presentate entro il 9 gennaio.

E’ stato questo uno dei punti di confronto dell’assemblea annuale del Cai di Villadossola, in Italia una delle sezioni più numerose: 1292 soci che il Cai spera si far salire a 1300 con il prossimo anno.

L’assemblea, svoltasi venerdì nella sala consiliare del municipio, ha visto anche l’approvazione del bilancio di previsione e la conferma che le quote associative non saranno aumentate. E’ stato stilato anche il bilancio delle attività svolte, della situazione rifugi e sono state poste le basi per le attività del prossimo anno.

Sono stati il presidente Diego Varioletti e il suo vice Renato Boschi a coordinare l’assemblea, illustrando soprattutto il bilancio. I due hanno ricordato che i due terzi delle quote dei tesseramenti vanno al Cai centrale, il che lascia nelle casse della sezione villadossolese poco meno di 15 mila euro. Le quote del tesseramento rimarranno le stesse anche per il 2023. Oggi i soci ordinari pagano 43 euro, i familiari 22, i giovani sotto i 18 anni 16 euro, quelli tra i 18 ed i 25 anni 22 euro e i soci vitalizi 18 euro.

Dicevamo che le quote garantiscono un’entrata di 14.415 euro, ai quali si aggiungono 4,500 euro di oblazioni. Somma che viene utilizzata per la gestione della sede Cai, l’attività di cultura e propaganda, per la didattica nelle scuole, per la gestione di rifugi e bivacchi, per opere di funzionamento delle strutture ma anche per le attività escursionistica, per la segnaletica e l’attività di tutela alpina. Dopo gli interventi corposi degli anni scorsi – come l’acquedotto in alta valle Antrona a servizio anche del rifugio Andolla – i rifugi e i bivacchi sembrano ora non avere bisogno di grossi lavori.

Il Cai premierà quest’anno diversi soci che hanno raggiunto i 50 e i 25 anni di iscrizione. Quelli con 50 anni sono Rosella Banchini, Patrizia Calderara, Claudio Simona, Antonio Fantoli, Valter Fornetti, Caterina Maulini, Osvaldo Sbanchi.

Quelli con 25 anni di iscrizione: Marco Arcardi, Lucia Astori, Silvano Banchini, Alessia Beltrami, Massimo Bertolacci, Roberto Bianchetti, Roberto Bonacci, Davide Castellarin, Rosanna Comana, Paolo Ferrari, Alberto Marani, Daniele Marani, Rosangela Ostini, Gianni Peretti, Elisa Ravandoni, Camilla Riccardi, Pier Luigi Rovere, Flavio Ruffini, Alessandra Saglio, Valentina Vanni.