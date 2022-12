Il presepe alla Madonna della Neve danneggiato dal vento e non da un atto vandalico

La bella Natività allestita quest'anno sul sagrato della chiesa della Madonna della Neve non c'è più. Sono state rotte dal vento domenica mattina le statue in resina della Madonna e di San Giuseppe. Con la rinnovata via Rosmini e Largo Madonna della Neve era stata allestita nei giorni scorsi per la prima volta anche all'esterno la Natività. La zona è video sorvegliata e le telecamere hanno mostrato che non si è trattato di un atto vandalico, ma di un crollo dovuto al forte vento di domenica.

Le statue della Sacra Famiglia erano state donate al gruppo che partecipa alla messa del mattino, che si era occupato dell'allestimento del presepe, dalla Cooperativa Istituto Antonio Rosmini.

“Siamo rimasti profondamente colpiti e amareggiati – spiegano alcuni componenti del gruppo che aveva allestito la Natività con passione e cura nei dettagli - ; le statue non erano solo appoggiate ma ancorate stabilmente. Le telecamere mostrano il crollo delle statue della Madonna e di San Giuseppe che sono ormai irrimediabilmente danneggiate e non si possono riparare” .

Oltre al dispiacere per l'accaduto c'è anche quello legato al fatto che le statue hanno avuto un costo di diverse migliaia di euro. Il gruppo, che ha realizzato anche il presepe all'interno sotto all'altare, sta valutando se realizzare un altro allestimento esterno o se rinunciare per quest'anno.