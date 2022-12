''A Valduggia una sconfitta immeritata''

Una sconfitta immeritata e un arbitro non adeguato. Va letta così la battuta d’arresto della Juventus Domo contro il Valduggia (3-0). Partita diretta da Ruggeri, arbitro della sezione di Torino, che penalizza i granata già sul primo gol del Valduggia e poi chiude gli occhi su un rigore netto che avrebbe potuto portare gli ossolani al pari. Ma non è il primo arbitro insufficiente che incontriamo quest’anno nella cronache sportive.

A Michael Nino, tecnico granata, la sconfitta rode per come è venuta. Dice: ‘’Abbiamo subito il gol su un episodio nato da una punizione per noi, data invece al Valduggia. Palla in angolo, tiro da fuori e un loro giocatore, in netto fuorigioco davanti a Bleve, apre le gambe per far passare la palla che finisce in rete. 1 a 0 per loro e mentre noi stavamo giocando, in area loro ci sarebbe un calcio di rigore netto al 20’ sul quale invecd l'arbitro non fischia’’.

Il vantaggio dei rivali sprona i granata che conducono la partita creando anche una bella occasione per Pesce e colpendo poi un palo. Il secondo e terzo gol del Valduggia arrivano al 90’ e 93’ , con i granata sbilanciati in avanti per cogliere il pari.

"Il risultato è bugiardo – dice Nino – tant’è che a fine partita loro ci hanno fatto i complimenti. Un peccato non portar via punti da Borgosesia’’. Dove la Juventus Domo ha dovuto sopperire ancora a troppe assenze per squalifiche e infortuni, con Luca Cabrini che si è fatto male nel riscaldamento’’.