Ai mercatini di Domodossola anche la Piazza della Solidarietà

In occasione dei Mercatini di Natale di Domodossola, che si terranno i prossimi 17 e 18 dicembre, il Centro Servizi per il Territorio Novara-VCO, in collaborazione con la Pro Loco, dedica Piazza Fontana al volontariato che diventa la “Piazza della solidarietà”.

Sono 12 le associazioni del territorio che si alterneranno nella due giorni con i loro prodotti, per invitare la cittadinanza a fare doni solidali, che fanno bene a chi li acquista e a che li riceve. Un’iniziativa di raccolta fondi per le associazioni in piazza a sostegno dei progetti che realizzano sul territorio e per far conoscere le proprie attività in favore della nostra comunità.

“La Piazza della Solidarietà -evidenzia Cst- vedrà anche una ricca animazione con musica e canti della tradizione natalizia e non solo. Per un Natale solidale che fa davvero bene le associazioni vi aspettano con tante idee regalo. Aiutiamo chi aiuta”.