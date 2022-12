Castelnuovo: ''Vittoria importante contro un buon Fomarco''

Il Momo pareggia e il Vogogna conquista la vetta in solitaria. La 14a giornata di Prima Categoria premia i biancocelesti (32 punti in classifica) , quasi al termine di un girone di andata in cui hanno commesso pochi errori. Vincendo in casa del Fomarco (con rete Oddini), i ragazzi di Castelnuovo conquistano la testa della classifica, approfittando del pari del Momo (30 punti) , che tra l’altro si vede avvicinare dalla Virtus Villa (27 punti) vincente in casa della Union Novara.

‘’Con la Varzese eravamo un po’ stanchi ed abbiamo faticato, domenica invece abbiamo dato tutto – dice Enrico Castelnuovo, tecnico dei biancoverdi - . E’ stata una partita difficile, tesa. Loro (il Fomarco ndr) sono una buona squadra che si sta sistemando bene’’.

Ora l’obiettivo è chiudere l’andata in testa. ‘’Speriamo – dice - anche se ogni domenica devo fare i conti con due, tre assenze. Anche se credo sia normale. L’importante sarebbe girare lì in testa. E’ stato un bel girone di andata, perché è un campionato bello teso. Siamo in sei, sette squadre tutte ben messe e il Villa si sta facendo sotto. Credo che il campionato si risolverà verso la fine’’.

La giornata, dicevamo, porta sotto il Villa, che passa a Novara (1-0) grazie alla rete di Martinella, sempre uno dei migliori in campo. Cade in casa (0-1) la Varzese ma il Cameri era un’avversaria difficile e i granata non riescono a recuperare la rete ospite arrivata dopo 10 minuti di gioco.

Sconfitta interna (0-2) anche per l’Ornavassese piegata dalla Cannobiese che passa con la doppietta di Gnonto. Altri 3 punti per la Crevolese, che batte 2 a 1 in rimonta il Borgolavezzaro, con la doppietta di Righetti. Crevolese che stasera dovrà recuperare contro la Pernatese la partita rinviata domenica 4 dicembre per il maltempo. Si gioca a Biandrate.