La Valle Anzasca piange la scomparsa di Walter Bettoni

La Valle Anzasca piange Walter Bettoni, giornalista caporedattore del giornale “Il Rosa” e collaboratore di Ossolanews da anni. Aveva 73 anni e da qualche mese lottava contro un brutto male. Walter era una figura di riferimento per la storia locale della Valle Anzasca e non solo. Cultore delle tradizioni locali, era stato socio fondatore dell’associazione Figli della miniera. Conosceva tutti e tutto della sua valle. Una valle che amava raccontare in ogni sua sfaccettatura, dagli eventi culturali, alle ricorrenze storiche, passando per i personaggi di un tempo. Ma la passione per la sua terra lo ha portato anche ad impegnarsi attivamente con l'associazione Figli della Miniera, oltre che nel mondo degli Alpini e nel mondo del frontalierato con la sua vicinanza al sindacato Syna.

In una delle nostre ultime chiacchierate qualche settimana fa aveva espresso la voglia di tornare presto a scrivere, una delle sue più grandi passioni che gli mancavano sempre più.

Ci mancherà Walter, ci mancheranno i suoi articoli, ci mancheranno i suoi racconti e i suoi aneddoti, ci manmcherà la sua passione per la sua terra.

Walter lascia il papà Marino, la moglie Maria, le figlie Cinzia, Tatiana ed Elisa, gli adorati nipoti Matilde, Alessandro e Federico e il fratello Erico.

Oggi pomeriggio alle 18.30 alla Cappuccina sarà recitato il rosario. Domani, giovedì 15 dicembre, alle 14.30 si terrà il funerale nella chiesa parrocchiale di Pestarena.

A tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze di tutta la redazione e di tutti i collaboratori di Ossolanews.