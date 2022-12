Auser in assembla al Centro museale

L’Auser in assemblea questo fine settimana. L’associazione di volontariato Auser ha in programma una assemblea ordinaria al Centro Museale di Villadossola (ex cinema Sociale), in via Boldrini. La prima convocazione è per le ore 7 di sabato 17 dicembre e poi in seconda convocazione alle 15 di domenica 18 dicembre. All’ordine del giorno l’approvazione dello statuto corretto dall’assemblea nazionale.