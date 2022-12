Presentato all'Unione Montana il progetto di odontoiatria infantile OrthoDigital

L'Unione Montana Valle Ossola è stata insignita del Premio Innovazione & Sviluppo Next Generation, il contest dedicato alla Pubblica Amministrazione locale che fa innovazione. Un premio, alla prima edizione nazionale e alla sesta edizione regionale, promosso da ANCI Piemonte, ANCI nazionale con il patrocinio del Parlamento europeo, della Regione Piemonte e del Consiglio regionale.

All'Unione Montana è andato il premio Speciale BBBell, che consiste in servizi di connettività con tecnologia wireless e servizio cloud per un periodo di 24 mesi, per il Progetto “OrthoDigital”.

Il riconoscimento è stato ottenuto per l’impegno nell’innovazione sociale in ambito sanitario per generare impatti positivi sul contesto socio-ambientale, concorrendo ad aumentare la coesione sociale, la solidarietà e la sostenibilità a lungo termine. Oggi Orthodigital è stato presentato nella sede dell'Unione dall'odontotecnico ideatore del progetto Cesare Marian.

All'incontro erano presenti Paolo Pizzoglio, rappresentante della società BBBell, il presidente dell'Unione Montana Bruno Toscani, il vice presidente Marco Stefanetta e l'assessore Stefano Bellotti.

Il progetto Orthodigital è un'iniziativa volta al supporto dell'odontoiatria pubblica infantile; in pratica un centro servizi che attraverso una piattaforma tecnica, logistica, strumentale ed organizzativa, sia in grado di consentire alle Asl l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza odontoiatrici per l'età evolutiva nelle aree interne montane , grazie ad un combinato utilizzo delle opportunità digitali. “Il modello – ha spiegato Marian - grazie a sistemi integrati di telemedicina prevede l'estensione dei punti di accesso al servizio a farmacie, case della salute e pediatri, ove sarà possibile effettuare scansioni e rilevazioni ottiche intraorali, al posto delle tradizionali impronte, dalle cui analisi verrà rilevato in remoto l'indice di necessità del trattamento e prodotto un report digitale che verrà messo contemporaneamente a disposizione dell'Asl, del medico, del paziente e del laboratorio digitalizzando l'intero processo di presa in carico del paziente. Il sistema coniuga e garantisce appropriatezza della prestazione e diritto alle cure , riduce gli accessi agli hub".

“Quando ci è stato presentato il progetto – dice il presidente dell'Unione Montana Bruno Toscani - abbiamo subito pensato di promuoverlo. Il nostro è un territorio montano, il fatto di aver questo servizio in più luoghi è un vantaggio, e l'aver ricevuto il premio dall'Anci è motivo di orgoglio”.