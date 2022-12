Quando il Cardinal Schiner faceva il pastore in alta Formazza...

'Un Cardinale (quasi Papa) pastorello in Val Formazza'. Sarà una serata di cultura quella del 26 dicembre, proposta dal Walserverein Pomatt, l'Associazione Walser di Formazza.

Sarà lo studioso Enrico Rizzi a raccontare la vita di Matteo Schiner, uno svizzero che da bambino faceva il pastorello al Sidel (il ghiacciaio dove fino a qualche anno fa si sciava d'estate), ora asciutto, e anche all'Alpe Gemsland, poco distante. E’ così che l’Ossola ricorda Matteo Schiner a 500 anni dalla sua morte. Vescovo di Sion e di Novara, uno dei grandi cardinali e principi del Rinascimento, consigliere di papi e di imperatori, la figura di Matteo Schiner (nato a Ernen, Vallese nel 1465 e morto a Roma nel 1522) giganteggia nel suo tempo. Nel 1522, pochi mesi prima che la morte lo cogliesse per peste, per un soffio mancò l’elezione a Papa.

Da giovanetto, il futuro cardinale trascorse le estati pascolando le mandrie all’alpe di proprietà della famiglia, in alta Valle Formazza, al Gemsland e al Sidel, a ridosso del ghiacciaio dell’Hosand, come risulta da una pergamena del 1484. Come vescovo di Novara è ricordato per aver concesso alle valli ossolane il privilegio di poter far uso dei latticini durante la quaresima.

Il cardinal Schiner verrà così commemorato nel corso di una conferenza che si terrà nella GemeindeStube di Ponte di Formazza, lunedì 26 dicembre, alle ore 20,45, per iniziativa della WalservereinPomat, con il patrocinio di altri enti locali come Cai, Pro Loco nonché la Parrocchia e il Comune di Formazza. Oltre a Rizzi interverrà anche l’editore Alessandro Grossi di Domodossola, editore dell’Almanacco Storico Ossolano 2023, che sarà presentato nel corso della serata a Ponte.