Festa nel Borgo della Cultura domese con i Mercatini di Natale

Sabato e domenica saranno 160 le bancarelle dal tettuccio rosso tra le vie e le piazze del Borgo della Cultura. Proporranno hobbistica, artigianato e prodotti enogastronomici d’eccellenza in un quadro ricco di suggestione e profumi. Nati nel 1997 i Mercatini di Natale sono l’occasione perfetta per acquistare originali idee regalo e nel scoprire gli scorci più suggestivi del centro del capoluogo ossolano, arricchito da installazioni luminose e dal grande albero di Natale.



Il percorso sarà il 17 e 18 dicembre dalle 9 alle ore 18.30 e coinvolgerà via Osci, piazza Repubblica dell’Ossola, via Beltrami, piazza Rovereto, piazza Mellerio, piazza Mercato, via Giavina, piazza della Chiesa, piazza Chiossi, piazza Fontana e via Carina.

Tanti gli intrattenimenti in programma questo fine settimana.

Sabato 17 dicembre: durante tutta la giornata ci sarà musica itinerante con il Sestetto di sax e il Duo di zampogne; nel pomeriggio in Piazza Rovereto The Others, Lown Town, Lilhium e gli Auguri in musica di Alberto Fortis.

Domenica 18 dicembre: durante tutta la giornata ci sarà musica itinerante con il Duo Trallallà e il Coro Gaudium; nel pomeriggio in Piazza Rovereto Orchestra del sottobosco, racconti sotto l’albero e Civico Corpo Musicale (itinerante).

In occasione dei Mercatini sarà presente un punto di ristoro.