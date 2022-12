Le previsioni meteo per il fine settimana

Fino a domenica sera una circolazione zonale convoglia sul Piemonte modesti flussi umidi nei bassi strati, con condizioni soleggiate sui rilievi alpini e nubi irregolari sulle pianure, interessate nelle ore più fredde da foschie o locali nebbie. "Da lunedì - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un progressivo aumento del campo di pressione favorisce cieli più soleggiati anche sulle zone di pianura, con nebbie localmente più persistenti"

SABATO 17 DICEMBRE

Nuvolosità: al mattino cielo soleggiato o poco nuvoloso con copertura in aumento nel pomeriggio, più estesa sulle pianure centro-meridionali. Foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo nel pomeriggio sui 1100-1200 m con valori sui 1400-1500 m su Alpi occidentali e Appennino. Venti: deboli o localmente moderati da nordovest sulle Alpi e settentrionali sull'Appennino; in pianura deboli variabili, in rapida intensificazione da est-nordest a partire dalla tarda mattinata. Rinforzi al primo mattino in Valle Ossola per residue condizioni di foehn

DOMENICA 18 DICEMBRE

Nuvolosità: cielo soleggiato in quota, altrove irregolarmente nuvoloso per nubi basse con copertura in parziale attenuazione; transito di velature nel pomeriggio. Foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde, localmente fitte e persistenti dalla sera. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo al mattino sui 1000 m; al pomeriggio in nuovo marcato rialzo a sud fino a 2600 m. Valori sostanzialmente stazionari sui 1800-2000 m sulle Alpi occidentali e sudoccidentali. Venti: moderati occidentali sulle Alpi, sull'Appenino deboli settentrionali in rotazione dai quadranti meridionali in serata; altrove da nord, nordest