Premio 'Tg Poste 2026', al via la terza edizione per giovani giornalisti

È ufficialmente partita la terza edizione del Premio giornalistico Tg Poste, l’iniziativa promossa da Poste Italiane per valorizzare i giovani talenti del mondo dell’informazione. Il concorso è rivolto a giornalisti under 35 e praticanti iscritti alle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, con la possibilità di candidarsi fino al 30 giugno 2026.

Il premio si articola in tre categorie: articolo per carta stampata o web, servizio televisivo e contenuto video per i social media. L’obiettivo è individuare nuovi linguaggi e capacità narrative in grado di raccontare l’attualità in modo originale, diretto e innovativo.

A decretare il vincitore sarà una giuria d’eccellenza composta dai direttori delle principali testate giornalistiche italiane, sia nazionali che locali. Al primo classificato sarà assegnata una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica all’estero, oltre alla possibilità di vivere un’esperienza professionale all’interno della comunicazione di Poste Italiane.

Per partecipare, i candidati dovranno presentare un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito ispirato a temi di attualità, con particolare attenzione ai settori in cui opera l’azienda: innovazione e trasformazione digitale, economia sostenibile e territori – con focus anche sul progetto Polis – oltre a corrispondenza, logistica, pacchi ed e-commerce.

Il premio si inserisce nel contesto delle attività di TG Poste, il telegiornale di Poste Italiane trasmesso quotidianamente alle 12 negli uffici postali e online, che offre una panoramica sui principali fatti economici, politici e culturali, con approfondimenti dedicati alle iniziative e ai servizi della più grande azienda italiana.