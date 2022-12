Premia, a fuoco il tetto di una casa in località Rozzaro

Incendio poco dopo le 13 di oggi a Premia. Ivigili del fuoco del distaccamento di Domodossola in collaborazione con i vigili del fuoco volontari di Baceno per sono stati chiamati per un rogo sopra un tetto, sviluppatosi in un'abitazione indipendente in località Rozzaro.



Le squadre intervenute hanno richiesto l'intervento di un'autobotte e un'autoscala da Verbania in supporto.

Lo spegnimento è stato anche ottenuto grazie al contributo di numerosi volontari civili accorsi sul posto.



Dichiarati inagibili i locali sotto la copertura del tetto che ha subito ingenti danni. Nessuna persona ferita. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono andate avanti per diverse ore.