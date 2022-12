Coro Polifonico di Varzo, un concerto in memoria di Agnese Giacobini

Il Coro Polifonico di Varzo, nell’ambito dei festeggiamenti del 50° anniversario della sua fondazione dedica, ad un anno dalla sua scomparsa, un concerto alla memoria di Agnese Giacobini Maiocchi, fondatrice del complesso corale varzese e da lei diretto per quasi 30 anni. Il concerto avrà luogo a Varzo nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio sabato 7 gennaio 2023 alle ore 21.

“La figura di Agnese Giacobini -spiega il coro polifonico di Varzo- ha lasciato, nel mondo musicale di Varzo e non solo, una profonda e duratura impronta che perdura tuttora soprattutto attraverso l’attività del Coro polifonico di Varzo diretto oggi dalla figlia Federica, che ha raccolto l’eredità materna sviluppando ulteriormente le potenzialità del coro anche al di là della polifonia classica, verso nuove espressioni musicali. Il coro polifonico di Varzo intende quindi tributare un omaggio speciale alla sua storica Direttrice che con dedizione, entusiasmo e competenza ha saputo creare un complesso corale come questo portandolo a conseguire traguardi ambiziosi ed ampi riconoscimenti anche a livello regionale e nazionale.

La serata sarà introdotta magistralmente da un’ esecuzione all’organo del Maestro Livio Vanoni, a testimoniare il legame di antica amicizia e la reciproca stima che lo univa ad Agnese.

Il concerto si articolerà in diversi momenti musicali tra loro collegati dal filo conduttore di una voce in sottofondo che ricostruirà i momenti più salienti della carriera musicale di Agnese Giacobini, a partire dalla sua formazione come cantante lirica; molti di noi ricordano il timbro splendido della sua voce di soprano quando si esibiva come solista. Per rievocare questo è prevista la partecipazione del giovane soprano Sara Piola che nella sua esibizione riproporrà, fra l’altro, alcuni fra i brani operistici del repertorio di Agnese.

Prima di fondare il Coro Polifonico di Varzo Agnese Giacobini si dedicò ai bambini costituendo un coro di voci bianche a Varzo e attraverso questo lavoro vocale creò le basi e il tessuto da cui si sarebbe sviluppato il futuro coro polifonico. Anche questo momento sarà rievocato musicalmente durante la serata attraverso la esibizione del coro di voci bianche IRIS dell’Associazione SuoniAMO diretto da Barbara Faustini.

Seguirà , in naturale successione cronologica, l’intervento del Coro Polifonico che, diretto da Federica Maiocchi riproporrà alcuni fra i più significativi brani polifonici del repertorio storico appresi sotto la direzione di Agnese, brani che emotivamente rivestono una valenza particolare per i coristi per l’impronta indelebile lasciata dal ricordo della sua direzione.

Ma Agnese Giacobini ha lasciato una profonda influenza a livello musicale non solo all’interno della sua famiglia, facilmente riscontrabile nell’attività delle figlie, ma anche tra i numerosissimi parenti che sia pur in forme molto diverse tra loro coltivano la passione per la musica e il canto.

La seconda parte del concerto sarà dedicata quindi alla esibizione di alcuni di loro a cominciare dai nipoti Pietro Mencarelli ed Enrica Pletti rispettivamente all’organo e al flauto, per lasciare poi spazio, dopo la parte classica, ad una parentesi di musica pop e rock, che vedrà protagonisti alcuni tra gli innumerevoli pronipoti, che nelle forme musicali a loro congeniali offriranno il loro tributo musicale in omaggio alla memoria di Agnese”.