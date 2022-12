Caro energia, le parrocchie di Villa abbassano i riscaldamenti

Il caro bollette non sta colpendo solo famiglie e imprese, anche le parrocchie hanno grandi difficoltà. Il parroco di Villadossola, don Massimo Bottarel, sull'ultimo bollettino parrocchiale informa che le parrocchie di Villadossola saranno meno riscaldate.

“Sappiamo tutti che i prezzi di luce e gas sono aumentati tantissimo - scrive don Massimo - . Ci siamo riuniti col Consiglio economico parrocchiale per valutare la situazione. Purtroppo non possiamo permetterci una spesa triplicata rispetto allo scorso anno in nessuna delle nostre parrocchie. Cercheremo quindi di ridurre queste spese riscaldando meno. Perciò consigliamo di coprirsi bene venendo a messa la domenica”.