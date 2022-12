Un 60enne di Verbania l'operaio morto a Piedimulera. L'investitore indagato per omicidio stradale

Si chiamava Antonio Pirisi l'operaio morto tragicamente in un incidente a Piedimulera. Pirisi, classe 1962 di Verbania, lavorava per una ditta di Varzo che si occupa di telefonia ed impiantistica. Era fuori dietro al suo furgone in viaSaslero, erano circa le 13, quando una Golf condotta da un domese del 1964 lo ha centrato schiacciandolo tra la sua auto e il retro del furgone.

Per lui a nulla sono valsi i tentativi di strapparlo alla morte da parte del personale del 118 allertato immediatamento dopo lo schianto. Oltre al 118 sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della sezione radiomobile di Verbania.

L'investitore di Domodossola è formalmente indagato per omicidio stradale, sottoposto a test alcolimetrico è risultato negativo.