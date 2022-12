È deceduto l'uomo investito a Piedimulera

E' deceduto il pedone investito a Piedimulera intorno alle 13. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un operaio rimasto coinvolto nello scontro tra un'auto e il suo furgone parcheggiato a bordo strada.

E' successo in via Saslero, la strada che porta al Comune di Piedimulera. Una Golf condotta da un uomo avrebbe colpito la parte posteriore del furgone coinvolgendo anche l'operaio. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i mezzi del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.