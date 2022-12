Lavorava per una ditta di impianti elettrici di Varzo l'uomo morto a Piedimulera

Lavorava per una ditta di impianti elettrici con sede a Varzo, l'uomo investito e rimasto schiacciato tra un'auto e un furgone a Piedimulera. L'operaio, di cui al momento non si conoscono le generalità, era nei pressi del retro del suo furgone parcheggiato a bordo strada contro il muro di cinta di un'abitazione di via Saslero all'imbocco nord di Piedmulera sulla strada che da Pallanzneo porta al centro del paese.

Intorno alle 13 è sopraggiunta una Golf guidata da un uomo. L'auto, per cause al vaglio dei Carabinieri di Verbania è andata a sbattere contro il portellone aperto del furgone investendo l'operaio.

Il conducente della Golf ha subito allertato i soccorso giunti sul posto con un'ambulanza. Vista la gravità delle ferite dalla centrale del 118 era stato allertato anche l'elisoccorso. Purtroppo i sanitari giunti sul posto non hanno potuto salvare la vita all'uomo. Troppo gravi le ferite causate dallo schiacciamento tra i due mezzi.

La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i rilievi dei Carabinieri e per attendere il nullaosta del magistrato di turno.