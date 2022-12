Concerto di Natale della Fanfara Bersaglieri Valdossola

La Fanfara Bersaglieri Valdossola in occasione del Santo Natale 2022, presenterà il Concerto di Natale a Domodossola presso la “Collegiata SS. Gervasio e Protasio” venerdi 23 dicembre alle ore 21.

Un repertorio di musiche bersaglieresche ,popolari e classiche ,che gli ottoni dei fanti piumati Ossolani porteranno a Domodossola per una serata di beneficienza .

L’entrata al concerto sarà ad offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto al progetto “una casa per tutti “, per realizzare 6 mini appartamenti presso l’ex casa parrocchiale di Domodossola, progetto sostenuto anche dalla Fondazione Comunitaria del Vco.