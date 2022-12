Nigeriano ricercato per spaccio, arrestato a Domodossola

Nel pomeriggio dello scorso 21 dicembre, personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola, durante l’attività mirata ai controlli anti-terrorismo e contrasto dell’immigrazione clandestina, a bordo del treno Eurocity, proveniente da Ginevra e diretto a Milano, rintracciava un cittadino nigeriano, O.T., casse 2004, il quale, al momento del controllo manifestava un atteggiamento sospetto tale da indurre il personale del Settore ad effettuare un controllo approfondito.

Il giovane veniva accompagnato in Ufficio, dove emergeva a suo carico un provvedimento di cattura dell’Autorità Giudiziaria di Pesaro. Il soggetto veniva tratto in arresto in esecuzione alla Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Terminati gli accertamenti veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Verbania a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.