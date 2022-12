Pallanzeno frontale tra due auto, due persone ferite

Questa sera, intorno alle 20, due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola con due automezzi sono intervenute per un incidente stradale in via Sempione a Pallanzeno, nei pressi del passaggio a livello.

Due auto si sono scontrate frontalmente, ed una è uscita dalla carreggiata. Le due persone ferite, i conducenti delle rispettive auto, sono state trasportate all'ospedale di Domodossola. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e due autoambulanze, di cui una medicalizzata.



I vigili del fuoco si sono anche occupati temporaneamente di quattro cani che viaggiavano su una delle vetture coinvolte nel sinistro, consegnati successivamente in buone condizioni anche se spaventati ad una conoscente del padrone trasportato in ospedale.