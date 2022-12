“Una casa per tutti”: a fine febbraio i lavori di sistemazione dell'ex casa parrocchiale

A fine febbraio inizieranno i lavori di sistemazione dell'ex casa parrocchiale di Domodossola, che diventerà “Casa per tutti” ovvero un edificio per famiglie in difficoltà.

Il progetto del costo di circa un milione di euro ha ottenuto 250 mila euro dall’otto per mille della Chiesa Cattolica; molti privati hanno offerto il loro contributo aderendo alla raccolta fondi della parrocchia che ha aperto un conto corrente presso la Fondazione comunitaria del Vco. Nei giorni scorsi il Rotary club Pallanza Stresa del Verbano Cusio Ossola ha donato alla Caritas 30 mila euro per il progetto “Una casa per tutti” . La gestione sarà affidata ad una cooperativa che gestirà la casa in accordo con la Caritas parrocchiale.

Spiega don Barone: “É difficile per chi si trova sfrattato e senza un tetto sopra la testa trovare rapidamente un alloggio. Ecco perché la Caritas parrocchiale di Domodossola, con tutte le parrocchie del Vicariato, ha pensato ad un progetto di restauro della vecchia casa parrocchiale di via Pellanda che possa rispondere almeno in parte al disagio abitativo temporaneo, con la realizzazione di sei mini appartamenti. Mancano ancora i fondi per l'arredo interno della casa ma la generosità dei domesi è stata grande”.

Dopo il restauro dell'abside, il prossimo anno continueranno anche i lavori di restauro della Chiesa Collegiata grazie ad alcuni benefattori . “C'è stato chi ha offerto il restauro della cappella di San Giuseppe e del battistero -dice don Barone – . Sarebbe bello che i domesi che hanno le possibilità economiche possano mettersi d'accordo per il restauro di una cappella o di parte di una cappella. Parteciperemo comunque anche ai bando emblematico della Fondazione e ai fondi della Cei per il restauro delle chiese”.