Risveglio 'natalizio' sull'Eurocity da Ginevra

Risveglio con musica natalizia sul Ginevra-Domodossola. Infatti il capotreno, al posto del solito annuncio, ha diffuso "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey. Lo riporta in quotidiano 20Minuten che racconta come ‘’per gli assonnati passeggeri dell'Eurocity Ginevra-Domodossola non poteva esserci risveglio migliore e in sintonia con l'atmosfera natalizia: al posto dei tradizionali annunci, il capotreno ha fatto partire le note di "All I Want For Christmas Is You" e augurato Buon Natale ai viaggiatori’’.

La curiosità è stata segnala da un fan della cantautrice statunitense che si trovava sul treno e che ha postato un video sul suo profilo facebook.