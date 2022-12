Bando Attenta-mente: selezionati 34 progetti, 195mila euro per uno del Vco

Bando Attenta-mente: selezionati 34 progetti per il benessere psicologico dei minori.

Con l’insorgere della pandemia da COVID-19 è cresciuto anche l’allarme per il malessere emotivo e psicologico espresso da bambini e ragazzi: ansia, depressione, aggressività, disturbi alimentari e del sonno, dipendenza digitale, ritiro sociale, fino agli attacchi al corpo (tentati suicidi, atti di autolesionismo). Famiglie, scuole, servizi hanno mostrato preoccupazione e difficoltà rispetto alla possibilità di svolgere, in tempi e modi idonei, il loro compito educativo e di cura per fronteggiare questa situazione. Il COVID-19 ha probabilmente fatto da agente “detonatore-acceleratore- emersivo” di malesseri già presenti: ha aggravato alcune fragilità ma ha anche portato in superficie alcuni disagi, consentito maggiori richieste di aiuto.

Per affrontare il problema Fondazione Cariplo ha proposto un nuovo bando e promosso 34 progetti sul proprio territorio di riferimento per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro, oltre il doppio della dotazione iniziale di 2,5 milioni di euro. Il bando è stato infatti accolto positivamente dai territori, riscontrando grande interesse sia tra gli enti di terzo settore, che tra le istituzioni scolastiche che tra i servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) afferenti alle varie Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), ricevendo alla scadenza 144 candidature che hanno coinvolto nel complesso 1.233 organizzazioni come partner di progetto o soggetti di rete, con una richiesta di contributo che complessivamente superava i 20 ML di euro.

Alla luce della valutazione comparativa di merito e della qualità mediamente elevata dei progetti, sono stati selezionati ben 34 progetti, quelli che hanno saputo rispondere meglio agli obiettivi e ai criteri del bando, promettendo di accorciare le distanze tra i ragazzi in condizione di fragilità (le loro famiglie e il loro bisogni) e fornire una gamma appropriata, prossima e flessibile di servizi di ascolto e risposte di cura.

I progetti finanziati coinvolgono complessivamente 440 organizzazioni e stimano – in un’ampia gamma di azioni di diversa intensità, di gruppo o individuali, che vanno dalla sensibilizzazione alla cura – circa 37mila beneficiari minori e 7mila adulti (genitori, insegnanti, operatori…).

Nel Vco è stato finanziato con 195mila euro il progetto 'Lungo i bordi - Reti e strategie territoriali integrate per il supporto psicologico agli adolescenti' presentato da Associazione 21 marzo, Ciss Verbano con il Servizio di Educativa Territoriale, Universiis - Società Cooperativa Sociale Onlus, La Bitta e i Comuni di Verbania ed Ornavasso.

“Rafforzeremo la rete dei supporti psicologici ed educativi nonché gli Spazi Officine Giovani e i luoghi di incontro per i nostri ragazzi insieme a opportunità di scambio e riflessone per genitori e famiglie. Ce n’è bisogno!” il commento del Ciss.

I progetti, in avvio a inizio 2023, coprono tutte le fasce di età, dai bambini ai neomaggiorenni, e quasi tutte le province di riferimento di Fondazione.

Il benessere psicologico dei minori rimane anche per il 2023 uno dei temi prioritari di Fondazione Cariplo che infatti prevede già un nuovo bando a inizio primavera, con un budget di 3,5 milioni di euro.