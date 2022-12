L'ambulanza non riesce ad arrivare per la strada ghiacciata, parto in casa per una donna a Borgomezzavalle

Intervento del Soccorso Alpino in Valle Antrona per una donna che ha partorito in casa. E' successo a Borgomezzavalle. Gli uomini della squadra di Villadossola insieme ai sanitari del Soccorso Alpino sono stati chiamati perchè l'ambulanza non riusciva a raggiungere l'abitazione della donna a causa del ghiaccio.

La donna aveva allertato il 112 per richiedere un'ambulanza, che però non è riuscita a raggiungerla. La donna ha partorito in casa. Sono stati chiamati anche i violontari del Sioccorso Alpino, che insieme ai sanitari dell'ambulanza del 118 stanno accompagnando in sicurezza neo mamma e la sua bimba fino all'ambulanza rimasta bloccata dalla strada scivolosa.