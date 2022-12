Ritiri e allenamenti per Marco Farina e Alessia Crippa

Sono giorni di lavoro per i due ossolani Marco Farina ed Alessia Crippa, protagonisti con bob e skeleton.

Farina, dopo il debutto alla Tyrol Cup di Innsbruck insieme al nuovo frenatore Gabriele Panzarasa con settimo posto finale, sarà nuovamente impegnato a fine gennaio in Svizzera.

La Crippa invece è in ritiro insieme al commissario tecnico della disciplina Maurizio Oioli a Saint Moritz: per gli skeletonisti appuntamento il 6 gennaio ad Altenberg. La Crippa in stagione ha già conquistato due podi all'International Cup ed in Coppa Europa