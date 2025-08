Tennis, il giovanissimo ossolano Federico Spadone al Foro Italico di Roma

Un'esperienza straordinaria, nel meraviglioso e iconico scenario del Foro Italico di Roma e del Salaria Sport Village. C'era anche l'ossolano Federico Spadone, allenato dal maestro Luca Bondi, nel tabellone under 9 del Kinder Tennis Trophy Joy of Moving. Dopo aver vinto i primi due match, Spadone ha ceduto ai quarti di finale al super tie-break ad un avversario di Firenze. Per Federico, un'avventura ricca di fascino, con un bagaglio tecnico eccellente ed anche l'emozione di essersi allenato sul campo centrale. Per lui, dunque, un ritorno a casa con il pieno di entusiasmo e la consapevolezza di poter ancora crescere molto insieme al maestro Luca Bondi, che fin da piccolo lo sta plasmando presso la Lb Tennis Accademy.