Torna a Rumianca di Pieve Vergonte il tradizionale falò della Befana organizzato dal Comitato San Giovanni. L'appuntamento è giovedì 5 gennaio 2023. Il programma prevede alle ore 20.30 il ritrovo in piazza San Marco e a seguire la partenza per il giro del paese con campanacci e torce alle 20.45. Alle ore 21 accensione della catasta di legna. Ai presenti verranno offerti cioccolata e vin brulé e ai più piccoli una gradita sorpresa e caramelle in regalo.