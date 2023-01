Calasca, capre in difficoltà salvate dai Vigili del fuoco

Il comando Vigili del Fuoco di Verbania, in mattinata, è intervenuto sulle alture di Calasca Castiglione, sopra la località Miggianella, presso l'Alpe Camigher, per il soccorso di tre capre in difficoltà.

Gli animali si erano spinti su uno sperone esposto verso il vuoto dal quale non riuscivano a risalire e dove erano bloccati da qualche giorno.

La squadra intervenuta dal Distaccamento di Macugnaga e l'elicottero proveniente dal Reparto Volo di Malpensa hanno localizzato gli animali e, una volta raggiunti, li hanno sospinti verso monte riuscendo a farli spostare autonomamente.

Gli animali, evidentemente affaticati, ma in buono stato di salute, hanno poi ripreso la via del bosco senza necessità di assistenza veterinaria.

Le operazioni si sono concluse nel primo pomeriggio.