Al Cinema Corso torna il Cineforum

Dopo due anni e mezzo di sosta forzata causa covid torna il 12 gennaio al Cinema Corso il Cineforum a Domodossola. Il calendario prevede 12 serate, il giovedì alle 20.45, dal 12 gennaio al 30 marzo 2023

Quest'anno predomina il cinema europeo, con diversi film italiani, francesi e spagnoli. Spiccano il vincitore dell'ultima Palma d'Oro "Triangle of Sadness", dello svedese Ruben Östlund (di cui abbiamo già apprezzato "The square"), "Alcarràs", il film catalano trionfatore a Berlino e "Siccità" di Paolo Virzì. Il film che inaugurerà la stagione sarà "Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo e Silvio Orlando.

“Ci siamo interrogati a lungo, all’interno del direttivo, per valutare quale fosse la strada migliore per riprendere dopo due anni e mezzo di sosta forzata -spiegano dall’Associazione Cineforum Domodossola Mauro Magrì-. Negli ultimi anni chiudevamo il bilancio con un risicatissimo pareggio, ottenuto grazie allo zoccolo duro dei nostri soci e i contributi della Fondazione Comunitaria del Vco. Quest’anno, avendo navigato a vista fino ad ora, non abbiamo avuto modo di pianificare un progetto con la Fondazione e non sappiamo quale sarà esattamente la risposta del pubblico, benché nel corso del tempo ci siano arrivati molti attestati di interesse per una nuova stagione. Per questi motivi, la soluzione che abbiamo messo a punto è quella di una stagione ridotta in cui l’Associazione si occupa della scelta dei film, la preparazione delle schede, la gestione delle comunicazioni con i soci e con la stampa, la presentazione delle serate. Il Cinema Corso si occuperà della gestione economica, emettendo i biglietti in qualità di esercente e raccogliendo quindi direttamente gli introiti che ne derivano, addossandosi, di contro, tutti i costi di organizzazione e gestione. Si tratta di un esperimento, un modo per entrare in acqua in punta di piedi per evitare di scottarci, trasferendo il rischio di impresa nelle mani del gestore del Cinema Corso, che ha accettato questo compromesso e che per questo ringraziamo. Per i soci non cambierà nulla, se non una differente offerta di tessere e biglietti. La selezione è stata accurata e per nulla semplice, visto il numero ridotto di pellicole che proporremo”.

Il tesseramento avverrà durante le serate, prima dello spettacolo, oppure in prevendita al Cinema Corso negli orari delle proiezioni. La tessera per l'intera stagione avrà un costo di 60 euro. Il biglietto per una singola serata costerà 8 euro.

Questi i film in programma.