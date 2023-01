Pallavolo Rosmini e Volley Vigezzo, si riparte

Dopo la pausa natalizia la pallavolo A. Rosmini e il Volley Vigezzo ritornano in campo, quest'anno sono tre i campionati ai quali partecipano le squadre del sodalizio sportivo ossolano; il torneo open, quello top junior e la juniores. Le atlete portano avanti gli impegni di campionato alternandosi in campo le une al fianco delle altre, ogni settimana si giocano partite spettacolari contro compagini di tutto rispetto. "Un importante riconoscimento alle atlete è giunto anche dalle sponsorizzazioni della carrozzeria Alì e della ditta infissi Immobiliare Domus. Si ringrazia - fanno sapere dalla Pallavolo Rosmini e dal Volley Vigezzo - anche la Fondazione Comunitaria del VCO per l'attenzione conferita nei confronti dei piccoli progetti sportivi territoriali".

Così il responsabile tecnico, Dino Presutto: "Abbiamo le idee chiare su dove vogliamo arrivare, giocare un turno di finale regionale come accade ormai da circa 30 anni per mantenere alta la concentrazione in palestra fino a giugno” e ancora “ senza mollare, dietro le sponsorizzazioni abbiamo dei genitori che si sanno ben comportare, silenziosi a bordo campo, ma consapevoli della serietà delle ragazze in partita anche quando si perde, voglio ringraziarli per l'esempio che hanno dato a tutto il gruppo".

Soddisfazione anche per la ripartenza del settore giovanile in Vigezzo dopo il covid. "A fine stagione - affermano ancora dalle società di pallavolo - ritorna la nostra tappa di minivolley e beach volley alle piscine di Domodossola, impianto poliedrico che ha riempito un vuoto culturale nel panorama ossolano".